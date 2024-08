Starting Six: l'Italia a caccia del grande sogno

ROMA- Il cuore torna a battere, a battere forte per le azzurre che sono ad un passo dal sogno… Starting Six, attraverso le parole di Pasquale Di Santillo, celebra la straordinaria impresa del gruppo di Velasco che ha conquistato, di slancio, la finale battendo la Turchia ed ora si appresta a vivere, domenica 11 agosto, la battaglia per l’oro contro gli Stati Uniti. Quella contro la squadra di Santarelli è stata la vittoria della testa e del cuore, nel quale le azzurre si sono trovate spesso a rincorrere ma hanno saputo tirar fuori ogni stilla di energia riuscendo a venir fuori da tutte le situazioni più delicate, con uno spirito di squadra e un orgoglio che fanno di questo gruppo una corazzata inaffondabile. Egonu, con 24 punti ed una prestazione da N° 1 al mondo, è stata la finalizzatrice ma intorno a lei tutte hanno dato il 100% anche chi, come Cambi, Antropova e Giovannini sono state chiamate in campo a gara in corsa mettendosi a disposizione del gruppo e della causa comune. L’Italia arriva per la prima volta alla finale Olimpica, un traguardo agognato ed inseguito, che finalmente è realtà. Quella contro gli Usa, Campione Olimpico in carica, sarà certamente un’altra battaglia, per il valore riconosciuto della squadra di Kiraly, ma le azzurre hanno in mano le carte giuste per centrare il massimo obiettivo. Le dichiarazioni di queste giorni di tutte le giocatrici, che non vogliono nascondersi dietro parole di facciata, la dicono lunga sull’atteggiamento e sulla determinazione che porteranno in campo. Se ci si volge indietro, ad appena 11 mesi fa, a quell’Europeo dal quale questa nazionale è uscita sfaldata e dilaniata dalle polemiche, si può capire quale sia stato il grande lavoro di Julio Velasco il quale, insieme a Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi suoi straordinari collaboratori, ha ricostruito tecnicamente e mentalmente ogni singola giocatrice creando un gruppo coeso e capace di fare proprio il motto ‘tutte per una, una per tutte’. Ora c’è da finire il lavoro. Forza azzurre.