Egonu e Velasco, la reazione emozionante dopo l'oro nel volley: il gesto in campo è virale

Scegliere un'istantanea di una finale dominata dal primo all'ultimo secondo è davvero difficile. Ma non si può non partire dalla fine e cioè dalle lacrime di Paola Egonu. Da anni è il volto della pallavolo italiana, il più amato e il più discusso. Vederla piangere, ridere e poi di nuovo piangere è stata la cartolina di un'Olimpiade stupenda che solo un maestro come Julio Velasco poteva rendere indimenticabile.