Velasco, i complimenti della Lazio: "Nella storia"

Dopo la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 alla guida della Nazionale maschile di Pallavolo, Julio Velasco ha guidato le ragazze all'oro olimpico a Parigi. Per il ct azzurro si tratta dell'ennesimo trionfo di una carriera eccezionale. Nel palmares del ct azzurro ci sono anche due trofei vinti nel mondo del calcio. Nella stagione 98-99, Velasco fu chiamato da Cragnotti per ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Lazio, chiudendo la stagione con la vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa delle Coppe.