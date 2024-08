PARIGI-Grandi emozioni e ascolti record per l’ultimo giorno di Olimpiadi, a partire dalla finale di volley femminile che ha visto le azzurre guadagnarsi la medaglia d’oroimponendosi sugli Stati Uniti per 3-0. L'incontro, in onda alle 13, è stato l’evento olimpico in assoluto più seguito con 5 milioni 500 mila spettatori e il 40,3 di share.