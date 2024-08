Trionfale accoglienza per le azzurre all'arrivo in Italia

MILANO -La nazionale azzurra femminile, reduce dalla straordinaria vittoria della medaglia d'Oro a Parigi 2024 , è rientrata in Italia in mattinata. Le giocatrici e il ct Julio Velasco al loro arrivo sono state accolti all'aeroporto di Milano Linate da un'ondata di affetto. Tantissimi i tifosi venuti a salutare e a rendere omaggio alle neo-campionesse olimpiche, prese letteralmente d'assalto dall'entusiasmo della gente. Numerosi anche i media e i giornalisti presenti a Linate per intervistare le atlete e il ct. Per rendersi conto dell'impresa delle azzurre, infatti, basta leggere i principali quotidiani nazionale, da quelli sportivi che dedicano l'intera prima pagina alla storica medaglia d'Oro, a quelli generalisti che danno ampio spazio all'impresa di Danesi e compagne. Eccezionali i dati televisivi, la finale contro gli Stati Uniti trasmessa da Rai 2, infatti è stato l’evento olimpico in assoluto più seguito con: 5 milioni 500 mila spettatori e uno stratosferico 40,3 di share. Anche i social nelle ore della partita e in quelle immediatamente successive sono impazziti per il trionfo delle ragazze di Velasco, argomento principale sulle maggiori social network. Un'ulteriore testimonianza del fantastico risultato ottenuto dalle azzurre, capaci di regalare al medagliere tricolore un Oro che nelle discipline di squadra mancava dall'edizione 2004 dei Giochi: ad Atene l'Oro fu vinto dalla nazionale femminile di pallanuoto.

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-

"Vedere tutta questa gente per la nazionale femminile è stato qualcosa di bellissimo. Eravamo consapevoli di aver compiuto un'impresa storica, ma essere sommersi da così tanto affetto è stata una sorpresa per tutti. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha speso davvero parole bellissime per le azzurre, dimostrando ancora una volta l'affetto che nutre verso il nostro sport.

Durante l'Olimpiade abbiamo sentito vicine le autorità istituzionali, a partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è venuta ad assistere a una partita, così come il Ministro dello Sport Andrea Abodi e dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Non posso poi non citare il presidente del Coni Giovanni Malagò che è sempre stato al nostro fianco in questa meravigliosa cavalcata. Il Coni ci ha permesso di lavorare nelle migliori condizioni per ottenere questa vittoria.

Oltre alla gente e ai tifosi, il mio grazie va anche ai media e alla stampa che hanno raccontato con professionalità e passione quanto fatto da Velasco e dalle sue ragazze. Sono convinto che sia stata un'esperienza indimenticabile per tutti ».