Firmato Protocollo d’Intesa tra Fipm e Asd Fiocr

“La Fiocr ha maturato negli anni competenze e conoscenze che ora la Fipm ritiene necessarie per lo sviluppo degli ObstacleSports – ha evidenziato il Presidente della Fipm Fabrizio Bittner – Abbiamo fortemente voluto questo protocollo per cominciare una collaborazione a 360 gradi sul mondo dell’OD e integrarla nel mondo della Federazione. Visto che abbiamo già questa parte come disciplina singola, intendiamo, come ha già fatto l’Uipm, dare loro la possibilità di far parte della famiglia della Fipm, organizzare le attività internazionali e collaborare con loro per quelle nazionali. Una collaborazione che prevediamo di sviluppare da qui all’immediato futuro”.

La Fipm, per assicurare il corretto sviluppo della disciplina degli Obstacle Sports, la redazione e applicazione del regolamento tecnico e l’istituzione e programmazione del relativo sistema competitivo, si avvarrà dell’esperienza e competenza di Mauro Leoni come collaboratore. Per la Fiocr l’ingresso nel mondo della Fipm e l’integrazione tra tecnici, atleti e giudici assieme al riconoscimento del sistema competitivo di gare e titoli come attività FIPM, rappresenta un primo passo importante verso il mondo degli sport olimpici. “Questo protocollo ha un valore molto importante, rappresenta un investimento nel futuro e il riconoscimento del lavoro svolto in questi dieci anni per i nostri atleti, per i nostri tecnici, per i giudici e per tutti quelli che hanno a cuore il settore degli Obstacle Sports“, ha commentato Mauro Leoni.

Il protocollo, firmato il 22 maggio a Roma presso la sede della Fipm, avrà la durata del quadriennio olimpico, dunque fino alla fine del 2028.