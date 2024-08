Imane Khelif vince ancora e scoppia a piangere: il gesto sul ring

Ha vinto i quarti di finale del torneo di boxe nella categoria 66 kg Imane Khelif, l'atleta algerina al centro di furiose polemiche per i suoi livelli di testosterone. Dopo che l'italiana Angela Carini si era ritirata contro di lei dopo appena 46 secondi, oggi Khelif ha superato l'ungherese Anna Luca Hamori. Alla fine le due si abbracciano e si danno la mano nonostante un match teso anche per i motivi ambientali: applausi e tifo da stadio per Khelif (anche a causa dei tanti algerini che vivono in Francia) fischi per la rivale. Che, va detto, non era stata né tenera né sportiva contro Khelif visto che lei e il compagno pugile Kreko Istvan sui social avevano pubblicato post non proprio elegante e la stessa Hamori aveva scritto: "Ho lavorato tutta la vita per essere qui, ai Giochi Olimpici. E forse un uomo fermerà il mio sogno. Quando mi sono svegliata nel letto questa mattina, mi sono detta “Devo combattere contro un ragazzo. Forse sarà lui a impedirmi di vincere una medaglia olimpica. Ma lo affronterò comunque".