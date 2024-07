Scherma diretta Olimpiadi 2024: segui l'Italia della spada femminile e della sciabola maschile LIVE

Il giorno dopo la spettacolare cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 andata in scena sulla Senna è subito protagonista la scherma . Sulle pedane del Grand Palais il programma è scattato con le gare individuali di spada femminile e sciabola maschile. Il ct Dario Chiadò ha visto uscire subito Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi , mentre si è qualificata agli ottavi Alberta Santuccio . Tra gli sciabolatori del ct Nicola Zanotti invece out Michele Gallo , mentre è andata bene la prima per Luigi Samele e Luca Curatoli che si sfideranno in un 'derby' azzurro negli ottavi. Segui le gare in diretta .

15:47

Sciabola, che battaglia tra Amer e Bazadze

Scontro durissimo tra Amer e Bazadze. La stella georgiana protagonista di una grande rimonta sul campione d'Africa. Il vincitore della sfida troverà Samele ai quarti.

15:41

Sciabola, Arfa scatenato

È la grande rivelazione di giornata, il canadese Fares Arfa non si ferma più e dopo aver eliminato il campione olimpico Szilagy, fa fuori anche il francese Apithy e vola ai quarti contro il coreano Oh.

15:32

Sciabola, Samele attende il suo rivale

Attende di conoscere il nome del suo rivale ai quarti di finale del torneo olimpico di sciabola, Luigi Samele: in corso il match tra l'egiziano Amer e il georgiano Bazadze, con il primo saldamente avanti 8-2.

15:25

Spada, Santuccio: "Vado a studiare"

Carica dopo la qualificazione ai quarti nel torneo olimpico di spada, Alberta Santuccio scherza: "Riesco ancora a portarmi l'Italia sulle spalle. Il tabellone? Lo guardo il meno possibile, ora vado a studiare la mia avversaria (l'estone Differt, ndr)".

15:15

Sciabola, Samele-Curatoli 15-12: derby al capitano!

Una volta riportatosi avanti, Samele non molla e controlla il ritorno di Curatoli, mantenendo tre stoccate di vantaggio sul rivale fino alla fine del match. Il capitano della sciabola azzurra vola ai quarti, dove troverà il vincente della sfida tra l'egiziano Amer e il georgiano Bazadze.

15:12

Sciabola, Samele-Curatoli 11-10

Capovolge il risultato Samele, che prima incassa la stoccata di Curatoli, poi ne infila due consecutive e si porta avanti 11-10.

15:10

Sciabola, Samele-Curatoli 9-9

Corona il suo inseguimento Samele, che nonostante il nervosismo per qualche decisione arbitrale e un giallo rimediato, riagguanta Curatoli.

15:08

Sciabola, Samele-Curatoli 7-8

Reazione del veterano pugliese Samele, che si porta a una sola stoccata dal napoletano Curatoli.

15:05

Sciabola, Samele-Curatoli 4-7

Grande equilibrio in questa fase iniziale del derby, ma Curatoli ha tenuto botta e ora è avanti su Samele di tre stoccate.

15:02

Sciabola, Samele-Curatoli 1-0

Il primo punto del derby è per il capitano della sciabola azzurra Samele, che infila subito Curatoli.

15:00

Sciabola, manca poco a Samele-Curatoli

Pochi minuti e sulla pista rossa andrà in scena il derby della sciabola tra Samele e Curatoli, valido per gli ottavi di finale. Un peccato vista la prematura uscita dei grandi favoriti, che spalanca le porte ad un podio a sorpresa.

14:55

Spada, Santuccio-Vitalis 15-12: Alberta ai quarti!

Vola ai quarti di finale Alberta Santuccio! L'azzurra controlla la reazione di Vitalis e si impone 15-12, ora la sfida con l'estone Differt che vale una semifinale: appuntamento sempre in pedana gialla per le 15:50.

14:52

Spada, Santuccio-Vitalis 14-11

Ritorno orgoglioso di Vitalis, che dopo essere stata sotto di sei stoccate, si riporta a -3 da Santuccio!

14:49

Spada, Santuccio-Vitalis 11-6

Dopo il secondo riposo, massimo vantaggio per Santuccio, che prende il largo e si porta a + 5 sulla Vitalis!

14:46

Spada, Santuccio-Vitalis 5-4

È battaglia in pedana tra le due spadiste, ora avanti c'è Santuccio, che conduce per una stoccata su Vitalis.

14:44

Spada, Santuccio-Vitalis 3-3

Dopo il primo riposo e un paio di alt dell'arbitro arriva la stoccata buona per Santuccio che pareggia il conto con Vitalis!

14:42

Spada, Santuccio-Vitalis 2-3

Allungo della transalpina, reazione dell'italiana: si infiamma ed entra nel vivo la sfida tra Santuccio e Vitalis.

14:39

Spada, Santuccio-Vitalis 1-1

Caricata dal pubblico, reagisce Vitalis, che sorprende Santuccio di rimessa e riporta in parità il risultato.

14:38

Spada, Santuccio-Vitalis 1-0

La prima stoccata è per l'azzurra! Santuccio avanti 1-0 sulla Vitalis dopo un avvio molto tattico.

14:35

Spada, tutto pronto per Santuccio-Vitalis

Ci siamo quasi, sulla pedana gialla è tutto pronto per l'ottavo di finale tra Alberta Santuccio e la francese Coraline Vitalis. Chi vince vola ai quarti contro l'estone Differt, che ha eliminato la polacca Klasika.

14:29

Spada, Santuccio spettatrice interessata

In corso il match tra la polacca Klasika e l'estone Differt, che vede Alberta Santuccio spettatrice interessata: la vincente sarà la possibile rivale ai quarti per l'azzurra, nel caso in cui riuscirà a superare la 'padrona di casa Vitalis, in programma alle 14:35 sulla pedana gialla.

14:20

Sciabola, fuori anche Dershwitz!

L'uscita di scena del favorito Silagy, era stata preceduta dalla clamorosa eliminazione anche del campione del mondo Eli Dershwitz, l'americano è stato sorpreso 15-10 dal magiaro Gemesi. Aumentano i rimpianti per il derby fratricida tra Samele e Curatoli, che dimezza una concreta possibilità di medaglia.

14:13

Sciabola, niente poker d'oro per Silagy!

Eliminato a sorpresa Aron Silagy, campione in carica dal 2008, che sognava di essere il primo a vincere quattro ori consecutivi alle olimpiadi. L'ungherese battuto dal canadese Arfa.

14:04

Sciabola, derby agli ottavi di finale

Sarà derby agli ottavi di finale della sciabola tra capitan Luigi Samele, che ha superato 15-10 il canadese Gordon, e Luca Curatoli, che con lo stesso punteggio si è imposto sul turco Yildirim. Lo scontro fratricida andrà in scena alle 15 sulla Pedana Rossa.

14:02

Sciabola, Gallo deluso dopo l'eliminazione

Nettamente sconfitto dal cinese Shen per 15-6, Michele Gallo analizza con amarezza l'eliminazione ai trentaduesimi: "Non è andato bene nulla rispetto a quanto avevo previsto. Sono mancati tanti attacchi a fondo pedana. Nella prima fase, come avevamo detto con il Ct Nicola Zanotti, stavo comandando il match ed ho perso un po' di fiducia dopo la proma stoccata. Nella seconda fase ho rischiato di più, lui ha preso consapevolezza e ha portato a casa il match".

13:58

Spada, le parole di Santuccio

Soddisfatta la siciliana Alberta Santuccio dopo la vittoria nel primo match del torneo di spada: "Ho rotto il ghiaccio e sono contenta. Adesso sono pronta a tirare contro la mia prossima avversaria".

13:54

Spada, Alberta Santuccio agli ottavi di finale

Buona la prima per Alberta Santuccio, che ha superato per 15-10 Abdul Rahman, di Singapore. La spadista siciliana, classe '94, si qualifica così agli ottavi di finale, dove troverà la francese Vitalis. Appuntamento in pedana alle 14:35.

13:50

Olimpiadi di scherma: subito eliminate Fiamingo e Rizzi

Subito fuori nelle Olimpiadi di scherma Rossella Fiamingo. La spadista siciliana, dopo le medaglie ai Giochi di Rio de Janeiro e Tokyo, non riesce a ripetersi e viene subito eliminata. Out anche Giulia Rizzi. LEGGI TUTTO

Grand Palais, Parigi (Francia)