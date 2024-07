Bufera Macchi, la reazione social della fidanzata figlia d'arte: "Piange come mai"

Non si placa la bufera intorno a Filippo Macchi dopo l'oro sfumato per una rivedibile decisione arbitrali. Mentre la Federazione annuncia ricorsi e anche il Coni non ci sta su Instagram arriva il lungo commento di Giulia Amore che non è solo una schermitrice, ma anche la compagna di Macchi e la figlia di Diana Bianchedi, ex campionessa di fioretto e oggi una dei massimi dirigenti sportivi italiani. Sui social la ragazza di Macchi si è sì sfogata ma con parole misurate: "Mi piace vedere le cose in maniera positiva ed entusiasta, anche se ci sono giorni in cui questo non è facile. Oggi per esempio potrei parlare di decisioni discutibili o situazioni non proprio ideali per una gara di questo genere, ma credo che non sarebbe giusto nei confronti del back to back campione olimpico ma soprattutto nei confronti di colui che ha mancato di un punto la medaglia d'oro al suo esordio ai Giochi".