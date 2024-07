Olimpiadi, scherma: l'egiziana Hafez incinta in pedana!

PARIGI (Francia) - "Mentre vi sembrava che fossimo in due sulla pedana, in realtà eravamo in tre: io, la mia avversaria e il mio bambino che verrà al mondo". E' l'annuncio a sorpresa della sciabolatrice egiziana Nada Hafez, sul proprio profilo Instagram, il cui cammino olimpico al torneo individuale si è concluso ieri agli ottavi di finale "Io e il mio bambino - scrive Hafez, al settimo mese di gravidanza durante le Olimpiadi di Parigi - abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono dure di per sé, ma dover lottare per mantenere l'equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, ma ne è valsa la pena. Sono orgogliosa di essere arrivata fino agli ottavi di finale. Queste Olimpiadi sono state diverse - conclude Hafez che ha preso parte anche alle edizioni di Rio e Tokyo - Sono una tre volte olimpica, ma stavolta portando con me un piccolo olimpico".