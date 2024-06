Alcaraz: "Sono pronto a giocare il doppio. Nadal? Vi svelo il mio sogno"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Sono due anni che non gioco in doppio, mi farò trovare pronto". Così Carlos Alcaraz , intervistato dal quotidiano spagnolo 'Marca', è pronto all'esordio al Queen's Championships contro Francisco Cerundolo anche se il focus del classe 2003 è sulle Olimpiadi di Parigi dove farà coppia con Rafa Nadal per il torneo di doppio. Reduce dal trionfo al Roland Garros , il campione spagnolo ha giocato solo nove partite di quel tipo in carriera, l'ultima delle quali al Masters di Madrid nel 2022 con Marc Lopez : "È una cosa che mi piace", spiega Alcaraz . "Giocare con un compagno di squadra che è anche tuo amico è una cosa che mi entusiasma, ancora di più con Rafa".

Alcaraz, che elogio a Nadal: "Mi insegnerà tutto. Il mio sogno..."

"Sono molto felice di poter giocare con il mio idolo, con Rafa. È una grande opportunità per me di godermi quel momento. Non mi sarei mai aspettato di poter giocare con Nadal ai Giochi", sottolinea Alcaraz che poi spiega l'importanza di avere al suo fianco un campione affermato come Rafa: "Lui sa molto bene cos'è il Roland Garros. Penso che mi insegnerà come affrontare tutto. Io sono il ragazzo giovane che ha bisogno di crescere come giocatore e come persona. Avere lui al mio fianco giocando in doppio, allenandoci insieme, è fantastico. Sono i miei primi Giochi. Il mio sogno? Vincere una medaglia con lui".