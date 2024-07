Sinner migliora, atteso a Parigi domani alle 13: tutto sulle sue condizioni

Jannik Sinner migliora. Domani intorno all'ora di pranzo è atteso a Parigi con un volo proveniente da Nizza. La febbre sembra in via di miglioramento, i farmaci stanno facendo il loro lavoro e domattina, salvo soprese, è in programma la partenza. Sabato l'inizio del torneo di tennis: Sinner non ci arriva nelle migliori condizioni fisiche ma dove non arriva il corpo può arrivare la testa. E l'azzurro, numero uno al mondo, ha voglia di prendersi la scena (cioè una medaglia).