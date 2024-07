Che cosa ha Sinner e perché salta le Olimpiadi di Parigi

Tonsillite, cosa è e quali sono i sintomi

Con tonsillite acuta si intende comunemente l'infiammazione delle tonsille palatine. Le tonsille sono esposte a infiammazione che quasi sempre è di natura virale, più raramente batterica, con conseguente ingrandimento delle stesse e con dolore riferito alla gola e in qualche caso all'orecchio. In genere si guarisce in una settimana massimo dieci giorni. Troppo, evidentemente, per consentire a Sinner di giocare le Olimpiadi.

Tonsillite, il precedente di Berrettini

Non è un periodo fortunato per gli azzurri e le tonsille. Lo scorso maggio Berrettini, per lo stesso motivo, aveva saltato i tornei di Madrid e Roma.