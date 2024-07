Pietrangeli, stoccata a Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi: "Come Berrettini..."

"Che brutta notizia, un vero peccato. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani... vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l'altro. Vedi Berrettini adesso". Così a LaPresse Nicola Pietrangeli, nel commentare il forfait di Jannik Sinner, numero uno al mondo per una tonsillite."Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti. In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo", ha aggiunto.