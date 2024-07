Sinner salta le Olimpiadi 2024, come hanno reagito i compagni e la fidanzata

La delusione è stata enorme, per tutti. Per Jannik Sinner in primis, che all'Olimpiade ci teneva e anche tanto. E poi per tutte le persone che gli sono accanto. I retroscena di ieri raccontano di un Sinner che, con il suo staff, in mattinata era moderatamente ottimista, tanto da aver confermato il volo in arrivo a Parigi oggi alle 13. Poi però il silenzio: intorno alle 16.30 è stato avvisato Volandri con tutto lo staff azzurro, passato dallo stupore al dispiacere. Stesso stupore anche da parte del Coni: tutti aspettavano Jannik. Alle 17 la notizia è stata resa pubblica con comunicato e post sui social e ovviamente non si è parlato d'altro a Parigi. Anche nell'hotel che ospita la spedizione azzurra del tennis, zona Roland Garros, che è lo stesso dove alloggia la nazionale femminile di volley, sono stati momenti concitati: per decidere come reagire alla notizia e per scegliere i sostituti.