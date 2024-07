Mistero Djokovic: perché non è al villaggio olimpico. Lui chiarisce tutto

"Ho bisogno di concentrazione"

Djokovic ha scelto, come d'altro canto, ad esempio, l'Italia del tennis e quella del volley femminile, di pernottare in hotel, anziché al villaggio olimpico, ma non esistono misteri o particolari motivazioni: "Volevo più privacy e rimanere concentrato sul torneo. Il villaggio è una delle esperienze più belle durante le Olimpiadi perché è lì che senti l'energia. Vado a visitare il villaggio ma non ci rimarrò perché sento che è meglio per me".