Allarme Nadal: si ferma in allenamento, Olimpiadi a rischio!

L'Olimpiade potrebbe perdere un altro pezzo da novanta: Rafa Nadal. Lo spagnolo si è fermato in allenamento e solo domani si capirà se potrà giocare o meno. Lo ha detto Carlos Moya senza giri di parole: "“C’è stato un contrattempo e abbiamo deciso che oggi Rafa si sarebbe risposato, senza allenarsi, così da recuperare. Ci diamo 48 ore, dobbiamo aspettare. Sicuramente, la coppia che forma con Alcaraz è qualcosa per cui innamorarsi”. Le parole del tecnico spagnolo non sono incoraggianti, anche perché Nadal ha annullato l'allenamento di oggi, ma solo domani si avrà una certezza. In un senso o nell'altro.