Le folli 24 ore di Musetti: stasera la finale a Umago, quando parte per Parigi

Le folli 24 ore di Lorenzo Musetti: tre partite in due giorni, due da solo e una in coppia. Non solo: una partita si gioca a Umago, in Croazia, le altre due si giocano a Parigi. Il tennista azzurro giocherà la finale stasera nel 250 contro Francisco Cerundolo, dodici ore dopo, alle 8, ha in programma il volo per la Francia. Dove lo aspettano Gael Monfils (avversario tosto, soprattutto in casa), e Luciano Darderi per il doppio. Lui non si scompone, dice che vuole il titolo stasera e fare bene a Parigi. L'obiettivo è almeno una medaglia: si pensa, si spera, anche se non si dice.