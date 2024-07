Paolini, buona la prima alle Olimpiadi: battuta Bogdan al primo turno

PARIGI (FRANCIA) - Esordio con vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Jasmine Paolini . Nel primo turno del torneo femminile in corso sulla terra rossa della capitale francese la tennista azzurra, numero 5 del mondo, ha superato in due set /7-5, 6-3) la rumena Ana Bogdan (n.96 Wta).

Paolini dopo la vittoria: "Campo scivoloso, non come al Roland Garros"

"Sapevo che lei era pericolosa, e sapevo che poteva essere un match duro, ma nonostante la partenza ho cercato di star lì punto dopo punto dicendomi che dovevo trovare soluzioni e che magari arrivava una chance. È arrivata e sono contenta di averla sfruttata". Sorridente come sempre, Paolini ha così commentato a caldo il successo ottenuto nel primo turno del torneo olimpico contro la rumena Ana Bogdan. "A me piace giocare indoor, mi trovo bene, ma oggi ho avuto bisogno di un po' più di tempo: le palle nuove all'inizio andavano veloci e poi si gonfiavano e non è stato semplice, ma sono contenta di come ho gestito il match - ha poi proseguito nella sua analisi la numero uno azzurra -. Il campo era un po' scivoloso ma non come al Roland Garros. Secondo me c'era più terra in generale ma il Lenglen è tra quelli rimasti più simili al Roland Garros. La sensazione appena arrivata era comunque quella di aver trovato dei campi leggermente diversi".

Tennis, gli azzurri e le azzurre in campo oggi ai Giochi

Ecco gli altri azzurri e le altre azzurre del tennis in campo oggi (27 luglio). Darderi-Paul (primo turno singolare U); Bolelli/Vavassori-Carreno Busta/Granollers (doppio U); Cocciaretto-Shnaider (primo turno singolare D); Errani/Paolini-Routliffe/Sun (doppio D) Darderi/Musetti-Jarry/Tabilo, (doppio U) rinviato.

Olimpiadi, le gare degli azzurri: dove vederle in tv e in streaming

Tutte le gare degli azzurri impegnati oggi, sabato 27 luglio, saranno visibili in diretta tv e in diretta streaming su Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2, Rai Sport e RaiPlay.