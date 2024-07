Musetti e il gesto dopo la vittoria su Monfils. Social impazziti: "Così si fa"

Una vittoria bella, importante che riscatta una giornata piuttosto amara per il tZnnis italiano a Parigi. Lorenzo Musetti batte in due set l'idolo di casa Gael Monfils e vola al secondo turno delle Olimpiadi di Parigi. Un bel riscatto dopo la deludente sconfitta di ieri sera in Croazia contro Cerundolo. Ad attenderlo ora ci sarà un altro argentino, Mariano Navone, che si è imposto - anche lui in due set - contro il portoghese Borges.

Musetti e il gesto dopo la vittoria contro Monfils

A scatenare l'entusiasmo dei tifosi di Musetti sui social è stato però un gesto che l'azzurro ha compiuto subito dopo la vittoria contro Monfils. Appena si è reso conto che l'avversario aveva buttato fuori la pallina decisiva nel primo match point, Lorenzo come primo gesto di esultanza di è portato l'indice sullo stemma dell'Italia, come a dire: "Ho vinto per il mio paese". Un gesto molto patriottico che ha riempito d'orgoglio i suoi fan sui social network. Poi la stretta di mano all'avversario: "Sei stato bravo, in bocca al lupo per il proseguio di un torneo così importante", gli ha detto il francese, visibilmente stanco dopo la sconfitta in un match che non è mai stato in discussione.