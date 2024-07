Vavassori si infuria: "Chi dice che ho sbagliato non capisce niente di tennis!"

Andrea Vavassori non ci sta. E c'è anche da capirlo visto che, nella notte parigina, fresca per tutti ma freddissima per lui e Simone Bolelli, più di qualcuno pensa che la sconfitta al primo turno del torneo olimpico (loro che erano in pole almeno per una medaglia) sia frutto anche, se non soprattutto, della partita giocata in singolare in mattinata. Breve riassunto: Vavassori non ci pensava proprio a giocare il torneo singolo ma l'assenza di Sinner e il regolamento olimpico (criticato anche da sua maestà Djokovic) lo hanno costretto a scendere in campo. Morale: in giornata Vavassori ha battuto Martinez e in serata ha perso in coppia. Peccato che dei due sia sembrato Bolelli quello più in difficolta ma tant'è: il giudizio è venuto immediato e Vavassori non ha gradito.