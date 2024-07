Nadal stizzito alle Olimpiadi 2024: "Non chiedetemi più se mi ritiro"

PARIGI - Non è bastata a Nadal la grande reazione nel secondo set, con tutto il pubblico che lo spingeva dagli spalti, alla fine Djokovic ha avuto la meglio. Rafa non ce l'ha fatta, soprattutto fisicamente. Il grande divario tra lui e Nole si è visto principalmente sotto quel punto di vista, quello atletico. Per questo, come sempre capita ultimamente, è arrivata la solita domanda sul ritiro, alla quale Nadal ha risposto stizzito.

La dura replica di Nadal sul ritiro

"Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni giorno, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere", ha replicato il maiorchino in zona mista, rispondendo alla domanda se fosse il suo ultimo match in carriera. "Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, se dovessi sentire che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino ad allora non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no", si è sfogato Nadal, chiudendo il discorso.