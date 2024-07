Polemica Musetti alle Olimpiadi: "Senza acqua fresca non è possibile!"

Musetti batte Navone e va avanti alle Olimpiadi. Fino a qui tutto bene., Se non fosse che oggi la temperatura sfiora i 40 gradi e a Parigi non si muove una foglia. Allora, a fine partita, il tennista azzurro si fa portavoce di un pensiero che è certamente suo ma anche di molti altri atleti. In campo (e a dirla tutta anche in altre aree delle venue) manca l'acqua fresca. E in giornate come oggi è un problema grande.

Musetti e l'acqua, le parole del tennista azzurro

Queste le parole di Musetti: "A metà del primo set ho avuto un calo fisico dovuto al caldo. Le condizioni così calde mi hanno sorpreso e mi ha rimontato. Credo sia ancora più bello vincere soffrendo e giocando con i colori della propria nazione. Si gioca per il popolo italiano, per l’Italia e per il medagliere. In Italia il tennis non è mai stata una disciplina fondamentale, ma quest’anno è diventata una delle più importanti. Purtroppo - ha aggiunto - non erano disponibili delle bottiglie di acqua fresca ai cambi di campo. Accetto e sono favorevole all’uso delle borracce e della non plastica, ma a un’Olimpiade è incredibile che, con queste temperature, non venga fornita l’acqua fresca. Anche l’arbitro era stupito”.