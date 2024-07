Musetti e l'assenza di Sinner alle Olimpiadi: "È stata una sua scelta"

"È stata una sua scelta"

Musetti giustifica la decisione del numero 1 del mondo di non prendere parte ai Giochi Olimpici, ma allo stesso tempo ne rimpiange l'assenza: "Sinner? È stata una sua scelta, ma penso che non ritenesse di poter performare ai suoi livelli, altrimenti sarebbe qui con noi. La reazione degli altri non l'ho vista, perché ancora non ero a Parigi, ma penso che con lui avremmo avuto una bella squadra".