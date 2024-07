Nadal in lacrime: il gesto di Alcaraz e i cinque motivi per cui è il Re di Parigi

Nadal ha davvero avuto sempre una buona parola per tutti in questi giorni. Gli hanno fatto perdere la pazienza solo alcuni giornalisti che, continuamente, gli chiedevano del ritiro: "Quando succederà ve lo farò sapere", ha detto. Il tempo (maledetto tempo) è arrivato, ma forse stavolta Rafa voleva davvero godersi solo The Last Dance.

Gli stadi sempre pieni

Quando ha giocato lui il Roland Garros era una bolgia, Ogni punto un boato. Nessuno lì è stato ed è amato così tanto. E Rafa lo ha percepito: "Il mio obiettivo erano le Olimpiadi, ora voglio solo tornare. Ero emozionato quando sono uscito dal campo, so che potrebbe essere stata l'ultima volta. Volevo solo ricambiare i fan, non potrò ringraziarli abbastanza per le emozioni che ho provato. Non so cosa mi riservi il futuro ma se fosse stata l'ultima volta, beh, è stata un piacere".

La scelta del Villaggio

Nadal si è voluto godere il villaggio appieno perché, ha detto, lo spirito olimpico è questo. Gigante, infinito, ha conquistato tutti per la sua semplicità. E nella carezza che gli ha fatto Alcaraz mentre lasciava, forse per l'ultima volta, il campo di Parigi c'erano tutte le carezze di chi, in questa settimana, avrebbe voluto solo abbracciarlo e dirgli: "Grazie".