Sara Errani scoppia in lacrime dopo la semifinale, il gesto da brividi di Paolini

Le sue lacrime emozionano tutti. Evidentemente è destino che, nel tennis, questa sia (anche) l'Olimpiade dei grandi vecchi, da Nadal a Murray fino a Djokovic. Sara Errani vecchia non è, visto che ha 37 anni, ma nel tennis la sua è un'età importante e allora si spiegano anche così le lacrime che le scendono copiose sul viso quando, con Jasmine Paolini, vince la semifinale del doppio e realizza che sì, sarà medaglia olimpica. La speranza, nella finale in programma domenica, è che sia la più pregiata, loro ci arrivano da favorite ma guai a dare per scontato l'oro e soprattutto il percorso fatto fino a questo momento. Visto che Sara, tra l'altro, che gioca con una vistosa fasciatura al braccio, sta stringendo i denti giocando sopra il dolore.