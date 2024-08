Ruud confessa il suo vero sogno: "Tennis? No, voglio fare un altro sport"

PARIGI (Francia) - "A volte devo trattenerlo, vuole solo giocare a golf il più possibile". Niente di strano, se non che a parlare così è il padre (e allenatore) di Caspar Ruud, che di mestiere non fa certo il golfista, ma il tennista. Dopo l'eliminazione ai quarti del torneo maschile alle Olimpiadi di Parigi il numero 9 del mondo si è dedicato alla sua passione: "Ho pensato - ha dichiarato Caspar Ruud recatosi immediatamente a tifare i connazionali golfisti - che avrei trascorso la giornata facendo quello che di solito amo fare, giocando a golf o guardando il golf. Sono invidioso dei ragazzi golfisti professionisti, tutti i buoni campi su cui possono giocare", Una vera e propria passione quella del tennista che rivela: "Ogni giorno libero cerco di uscire e giocare a golf. Alcuni giorni farò anche un allenamento di tennis molto presto, per poter arrivare alle 18 buche nel pomeriggio". Su un eventuale futuro da golfista professonista "Dubito che ciò accada, ma è un mio sogno realistico", ha dichiarato Ruud.