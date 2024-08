Retroscena Errani-Paolini: come nasce la battuta da sotto e cosa si sono dette

Sara Errani e il motivo del servizio da sotto

Ma perché Errani sceglie di battere così? La soluzione alternativa alla classica battuta si sceglie perché in genere, in momenti particolarmente duri, si preferisce semplicemente mettere la palla al di là della rete. La batutta di Errani, in pochissimo tempo, è diventata virale e ha fatto il giro dei social, non solo in Italia.