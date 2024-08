Musetti-Auger Aliassime, finale bronzo Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti giocherà la finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Il tennista italiano, dopo aver raggiunto la finale all'Atp 250 di Umago, è arrivato sino in fondo anche nel singolare maschile del torneo olimpico: eliminati in serie il francese Gael Monfils, l'argentino Mariano Navone, lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev, l'ultimo dei quali campione a Tokyo 2020. Soltanto il serbo Novak Djokovic è riuscito a frenare l'impeto del carrarino, battendolo in semifinale. Adesso, per Musetti, la sfida che vale una medaglia contro il canadese Felix Auger-Aliassime, di bronzo come fu quella al collo di Uberto de Morpurgo nel 1924.

Musetti-Auger Aliassime, quando si gioca il match

La finale per il bronzo tra Musetti e Felix Auger-Aliassime nel singolare maschile alle Olimpiadi andrà in scena sabato 3 agosto, come quarto e ultimo evento sul campo Philippe Chatrier a partire dalle ore 12.00 (dopo Zheng-Vekic, finale nel singolare femminile), dunque tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Musetti-Auger Aliassime, i precedenti

Ci sono cinque precedenti nel circuito maggiore tra Musetti e Auger-Aliassime, con un bilancio generale di tre vittorie per il canadese e due successi in favore dell'azzurro. Nel dettaglio, il carrarino è riuscito a battere l'avversario nordamericano sul cemento di Lione, nel 2021, così come sulla terra battuta di Montecarlo durante l'anno seguente, in quest'ultima occasione prevalendo per 6-2, 7-6(2). Aliassime, però, ha vinto gli ultimi due confronti: a Firenze e in Coppa Davis, sempre senza perdere set, nel 2022.

Musetti-Auger Aliassime, dove vederla in tv

La finale per il bronzo con Musetti protagonista alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmessa in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.