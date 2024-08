Djokovic, la frase urlata all'arbitro durante la sfida con Musetti: "Ti sembra il momento giusto?"

Non solo Lorenzo Musetti. Anche Nole Djokovic è apparso evidentemente nervoso durante la semifinale olimpica contro l’italiano. All’inizio del secondo set Nole (che stava perdendo il game) è andato dall'arbitro e gli ha detto: “Hai deciso di diventare la stella di questa partita? Ti sembra il momento giusto? Io sto solo facendo il mio lavoro". L'arbitro, seccato, dopo che già aveva ammonito Musetti alla fine del primo set per essersi scagliato contro la racchetta, gli ha risposto: "Sto applicando solo il regolamento. Hai detto una parolaccia e ti devo dare un warning". Furbo ed esperto, Djokovic si è sfogato contro l’arbitro anche per recuperare un po' di fiato attraverso un paio di minuti di sosta. Escamotage utilizzato mille volte, da lui stesso e non solo.