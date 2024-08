Musetti, il gesto che fa impazzire il Roland Garros e incita il pubblico

Musetti fa impazzire lo Chatrier

Il numero 2 d'Italia ha già messo in mostra qualche colpo di magia. Su tutti, a rubare la scena in questi primi minuti di partita è stato il tweener giocato dall'azzurro per recuperare un pallonetto di Auger-Aliassime nel quarto game. Un colpo perfetto che ha mandato fuori giri l'avversario e permesso a Musetti di vincere un punto importante facendo esplodere il pubblico presente sugli spalti. Anche perché Lorenzo si è portato la mano all'orecchio per sentire ancora di più il boato del pubblico.