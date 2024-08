Musetti a sorpresa: "Cosa voglio fare appena torno in hotel"

Lorenzo Musetti ha sconfitto Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo 2 ore e 17 minuti di battaglia sul Philippe Chatrier, riuscendo a conquistare la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un traguardo storico per il tennis italiano, che ha conquistato appena la sua seconda medaglia alle Olimpiadi dopo il bronzo vinto da Uberto de Morpugo a Parigi 1924. Al termine di un match tirato in cui l'inerzia era passata in favore del canadese dopo il netto 6-1 del secondo set, l'azzurro ha espresso tutta la sua felicità nelle dichiarazioni post partita: "Questo è un sogno, un momento felicissimo della mia vita e della mia carriera. Mi merito questa medaglia: ho fatto quattro finali quest'anno senza mai alzare un titolo. Ora sono molto contento. Non mollare mai è il motto e l’atteggiamento di questa Olimpiade: sono arrivato all’ultimo, mi sono sacrificato e questo vale una medaglia di bronzo. In semifinale speravo in un altro colore della medaglia, ma ho imparato dalla lezione di ieri e ho reagito alla grande".