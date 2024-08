Musetti e la dedica da brividi al figlio che commuove tutti

Notte delle stelle a Casa Italia. Stasera sono andati a festeggiare la medaglia Lorenzo Musetti, bronzo nel singolare maschile, e le campionesse Sara Errani e Jasmine Paolini. Belli e felici, i tennisti azzurri hanno raccontato le emozioni, per dirla alla Paolini, "di una settimana indimenticabile per noi e tutta l'Italia. Abbiamo sentito sempre il supporto". Le fa eco Sara Errani: "Noi volevamo solo qualificarci, poi vincere una medaglia. E ora è addirittura d'oro. Mi sembra tutto surreale, è la cosa più pazzesca al mondo, non so cosa dire, era il sogno della mia vita, non riuscivamo a toglierci la tensione nel primo set, poi ci siamo dette di godercela e rilassarci, abbiamo fatto anche due o tre sorrisi e abbiamo vinto".