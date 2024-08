Francesca Schiavone e la previsione perfetta su Paolini e Errani: cosa aveva detto

Era il 28 luglio quando Francesca Schiavone e Flavia Pennnetta, intervistate dal Corriere dello Sport-Stadio, avevano previsto la medaglia di Jasmine Paolini e Sara Errani. "Oro - aveva sentenziato Schiavone - , oro sicuramente". "Anche per me oro, anzi medaglia sicura forse d'argento". Previsione azzeccata per entrambe, perfetta per Schiavone.