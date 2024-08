La frase di Djokovic a Alcaraz a rete dopo la vittoria alle Olimpiadi

Nole gode ancora. E tanto, giustamente. La prima medaglia d’oro se l’è infilata intorno al collo all’ultimo tentativo dopo una carriera ricolma di trionfi e Slam. Mancava solo l’Olimpiade. Da ieri non più. Il goat ha centrato un'altra impresa, forse la più epica: provateci voi a battere il giovane fenomeno Carlitos Alcaraz , di 16 anni più giovane, in due set. Ci vuole una forza fisica e mentale che appartiene solo alle leggende. Come Nole, appunto.

La frase di Djokovic a Alcaraz dopo il trionfo olimpico

Djokovic ha voluto parlare di Alcaraz alla fine della partita vinta a Parigi e ha rivelato un dettaglio curioso subito dopo la medaglia d'oro conquistata tra lacrime e gioia: “Cosa ho detto a Alcaraz dopo la vittoria di ieri? L’ho voluto ringraziare per avermi lasciato vincere l’oro - ha detto ridendo il fuoriclasse serbo -. Per me era l’ultima chance di centrare questo obiettivo importante per me e per il mio paese, lui è giovane e avrà di sicuro tante altre occasioni per vincere non una ma tante Olimpiadi perché è un bravissimo ragazzo e una persona molto pulita. Con lui ho un rapporto molto bello ed è un qualcosa di molto bello per il nostro sport”.