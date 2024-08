Panatta esalta il bronzo di Musetti alle Olimpiadi e punge Bertolucci: "Tu a 22 anni..."

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere

Musetti, Panatta e la 'stoccata' a Bertolucci

E i complimentarsi per il toscano sono arrivati da due grandi ex tennisti azzurri Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nel corso della recente puntata del loro podcast 'La Telefonata'. "Musetti veniva anche dalla settimana di Umago dove era arrivato in finale - ha ricordato Panatta -, poteva accusare e invece ha tenuto molto bene". "I tempi di maturazione non sono gli stessi per tutti e magari lui ha avuto bisogno di qualche mese in più", ha detto subito dopo Bertolucci interrotto però subito dall'ex compagno di Davis che non ha resistito a punzecchiarlo con una battuta: "Ma dai, ha 22 anni - ha detto Panatta -. Tu a 22 anni leggevi ancora 'Il Monello'...".

Le parole sull'oro di Errani e Paolini nel doppio

Complimenti anche per Sara Errani e Jasmine Paolini, che sulla terra rossa di Parigi hanno trionfato nel doppio femminile: "Errani una professoressa del doppio - ha detto Bertolucci elogiando la veterana azzurra -, la sua è stata una lezione pura con al fianco una Paolini che è andata molto bene".