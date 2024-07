Olimpiadi, che guaio! Senna troppo inquinata, rinviato il triathlon maschile

PARIGI (Francia) - Ancora guai e polemiche a causa dell'inquinamento della Senna. Le condizioni del fiume di Parigi hanno provocato il rinvio del triathlon maschile per Giochi Olimpici di Parigi 2024, che prevede una frazione di nuoto nella Senna. La competizione era in calendario martedì 30 luglio ed è stata spostata al 31 luglio, quando si svolgerà anche la prova femminile. Lo hanno comunicato l'organizzazione della manifestazione e la federazione internazionale di triathlon dopo le ultime analisi delle acque: le forti piogge cadute venerdì e sabato a Parigi hanno degradato la qualità dell'acqua del fiume, con "valori registrati anche superiori ai limiti accettabili" in "alcuni punti" del percorso. Per domani dunque, mercoledì 31 luglio, sono programmate due gare, quella femminile alle 8 del mattino e quella maschile alle 10.45.