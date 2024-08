Senna inquinata, Claire Michel ricoverata. E il Belgio ritira la squadra

PARIGI - Continuano a far discutere le condizioni della Senna . con le gare di triathlon misto che si sono svolte questa mattina nonostante un'atleta ammalata dopo le gare individuali. Si tratta di una delle atlete belghe, Claire Michel , che si è ammalata dopo la gara che prevede anche il tuffo nella Senna. L'atleta ha chiuso al 38° posto del triathlon femminile mercoledì scorso, e avrebbe poi contratto un'infezione intestinale. Per questo motivo il Belgio ha ritirato la squadra dalle gare del triathlon misto .

Senna, Claire Michel contaminata dopo la gara

Secondo il Comitato olimpico belga Claire Michel, 35 anni, si è ammalata dopo il tuffo nella Senna di mercoledì scorso, dove "è stata contaminata dal batterio Escherichia coli", secondo la stampa belga. Resta però da determinare il legame diretto con la gara da lei disputata. L'atleta, con problemi a stomaco e intestino, è ricoverata in ospedale da 4 giorni. Nel comunicato, il Comitato belga ha affermato di "sperare", insieme con la federazione nazionale, "che per le prossime competizioni di triathlon ai Giochi olimpici vengano tirate le dovute conseguenze". "Grazie per tutti i bei messaggi che mi avete mandato. Sono stata curata bene e mi riprenderò. Sono però devastata per la squadra e mi dispiace finire i Giochi così". E' il messaggio della triatleta belga