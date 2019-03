On Air: Inter, Lautaro crack. Il Manchester United ha scelto l'allenatore.

ROMA - Distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. E' quanto ha rilevato la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. Il giocatore salterà sicuramente il match contro la Lazio. A questo punto Icardi potrebbe clamorosamente giocare dall'inizio. Oggi l'attaccante parlerà con la squadra per chiudere la vicenda iniziata oltre un mese fa.

RONALDO - Cristiano Ronaldo è tornato questa mattina alla Continassa. L'attaccante della Juventus, che in Nazionale ha riportato un problema all'adduttore della coscia destra , è in dubbio per la prima sfida con l'Ajax del 10 aprile. CR7 ieri sera è atterrato a Caselle e stamani alle 10 ha varcato i cancelli dello Juventus Training Center. La società bianconera vuole capire bene l'entità dell'infortunio e per questo sottoporrà il calciatore a controlli approfonditi. nel pomeriggio potrebbe arrivare il tanto atteso bollettino medico.

MANCHESTER UNITED - Il Manchester United ha confermato per tre anni il tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjaer. Subentrato nel dicembre scorso a Jose Mourinho alla guida della formazione britannica il tecnico ha firmato un triennale. Da quando è seduto sulla panchina dei "Red Devils" ha ottenuto otto vittorie nelle prime otto partite, ciliegina sulla torta la qualificazione alle ai quarti di Champions ai danni del PSG. "E' un vero onore guidare questo club - ha detto sul sito ufficiale del Manchester United - . Questo è il lavoro dei sogni di qualsiasi uomo interessato al calcio".

ATP MIAMI - Roger Federer vola ai quarti di finale del Miami Open battendo il russo Daniil Medvedev con un secco 6-4 6-2. Il 37enne di Basilea, numero 5 della classifica mondiale, reduce dalla finale persa a Indian Wells contro Dominic Thiem, ai quarti affronterà il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking. E' già in semifinale invece l'americano John Isner, numero 9 del mondo che ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut (25) battuto 7-6 7-6. Altro semifinalista il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime (57) che ha battuto il croato Borna Coric (13) per 7-6 6-2.

di Enrico Sarzanini\Edipress