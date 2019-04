On Air: La Lazio frena. Ronaldo punta l'Ajax

ROMA - La Lazio viene fermata in casa dal Sassuolo e frena la sua rincorsa Champions. Avanti con Immobile su rigore i biancocelesti prima si fanno recuperare da Rogerio poi vanno sotto a 2' dalla fine per la rete di Berardi. Ci pensa Lulic al 95' a rimettere tutto in parità. «Se battiamo l'Udinese nel recupero simao quarti in classifica» precisa il tecnico Simone Inzaghi. Pareggio a reti bianche tra Inter e Atalanta i nerazzurri si confermano la terza forza del campionato. Napoli fermato in casa dal Genoa sull'1-1, Juventus a -1 dallo scudetto.

RONALDO - Cristiano Ronaldo punta l'Ajax. Il portoghese stamani si è allenato in parte con i compagni. Un segnale importante in vista del possibile recupero: il numero sette vuole a tutti i costi scendere in campo mercoledì ad Amsteradm, ma giocherà solo se sarà in condizione. "Voleva affrontare il Milan " ha svelato Nedved subito dopo la vittoria contro i rossoneri. Complicata invece la situazione di Emre Can che si è infortunato contro i rossoneri e che rischia seriamente di saltare la sfida con i lancieri. Per lui accertamenti strumentali nei prossimi giorni.

FIORENTINA - La Fiorentina si è presa 48 ore per "analizzare con lucidità la situazione". Lo fa sapere la società viola che dopo il ko casalingo con il Frosinone ha diffuso una nota in cui si spiega che l'intenzione è quella di "individuare tutte le misure volte a garantire l'impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell'ultima parte dell'anno sportivo". A quanto trapela da ambienti viola non sarebbe in essere un cambio di allenatore la situazione verrà esaminata per capire i motivi della crisi che atrraversa la squadra.

HAZARD - Eden Hazard la prossima stagione giocherà al Real Madrid. Parola di "Marca" secondo cui ci sarebbe anche l'intesa fra il club spagnolo e il Chelsea. Secondo il quotidiano spagnolo l'esterno entro le prossime settimane volerà a Madrid per iniziare a conoscere la città e cercare una nuova casa dove dimorare nei prossimi sei anni. A volere fortemente il giocatore il neo tecnico Zidane che vuole allestire una squadra che possa tornare a primeggiare nel mondo.

di Enrico Sarzanini\Edipress