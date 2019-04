On Air: Milan, vittoria da Champions. Gp Texas, pole di Marquez

ROMA - Il Milan batte la Lazio 1-0 e consolida il quarto posto in classifica. Partono bene i biancocelesti che sfiorano il vantaggio con Immobile che coglie anche il palo. Nella ripresa decisivo l'errore del neo entrato Durmisi che commette un inutile fallo in area e regala il rigore ai rossoneri che Kessie trasforma regalando a Gattuso tre preziosi punti. Nel finale vane le proteste di Milinkovic per un fallo in area. Inzaghi ha deciso di non parlare, il Diesse Igli Tare ha criticato l'oèperato dell'arbitro Rocchi: «Questa è la storia di una morte annunciata, quello temuto prima della partita è successo. Ci dispiace uscire sconfitti dopo una partita giocata alla grande soprattutto nel primo tempo. Meritavamo di deciderla sul campo e non tramite gli episodi. Troppo veloce l'assegnazione del primo rigore, su Milinkovic è rigore netto». La squadra biancoceleste vede allontanarsi il traguardo Champions, distante adesso sei punti, ma con la gara contro l'Udinese ancora da recuperare.

JUVE - Tutto rimandato. La Juve dovrà aspettare per festeggiare l'ottavo scudetto di fila. I bianconeri, sconfitti 2-1 a Ferrara contro la Spal nonostante il vantaggio iniziale di Kean, si potranno comunque laureare campioni d'Italia qualora il Napoli non battesse il Chievo a Verona. Intanto Barzagli chiuderà la sua carriera a giugno. Lo ha confermato ufficialmente oggi, a Ferrara, lo stesso difensore bianconero, che l'8 maggio compirà 38 anni: «Sto cercando di capire cosa farò. Mi prenderò il tempo necessario per decidere».

ROMA - Seconda vittoria di fila per la Roma di Claudio Ranieri che dopo aver superato una settimana fa la Samp a Marassi ha battuto anche l'Udinese grazie alla rete di Dzeko che quasi un anno dopo è tornato a segnare allo stadio Olimpico. Soddisfatto Claudio Ranieri : «Faccio i complimenti ai ragazzi uniti e sempre desiderosi di vincere. Dovevano ritrovare fiducia e serenità. Quando devi far bene e lottare per la Champions il nervosismo sale a mille e tutti vogliono fare di più ma adesso siamo finalmente squadra».

MOTO GP - Marc Marquez non si smentisce e sulla pista texana di Austin coglie la settima pole consecutiva della classe MotoGp, l'82/a della carriera. Il campione del mondo firma il miglior tempo al termine dell'ultimo e decisivo turno di qualifica, così come aveva fatto nel quarto turno delle libere. Appena dietro Valentino Rossi su Yamaha con un distacco di appena 273 millesimi. Chiude la prima fila un'altra Honda, quella di Cal Crutchlow (+0.360). Solo ottava la Ducati di Danilo Petrucci, il compagno di squadra Andrea Dovizioso è rimasto escluso dalla lotta per la pole e partirà dalle retrovie, tredicesimo. Undicesimo Jorge Lorenzo.

di Enrico Sarzanini\Edipress