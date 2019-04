On Air: Marotta «Spalletti resta». Acerbi «Basta polemiche»

ROMA - Anche il prossimo anno l'Inter sarà allenata da Luciano Spalletti, «è un grande tecnico, è giusto dargli fiducia, ha dimostrato coi fatti di ottenere risultati importanti». Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Radio anch'io sport. «L'Inter sta viaggiando con gli stessi punti dell'anno scorso - ha detto l'ad nerazzurro - siamo terzi, l'anno scorso eravamo quinti». E le voce su Antonio Conte?: «E' sul mercato e presenta un profilo vincente ma Spalletti ha creato una struttura di squadra in crescita, è giusto dare fiducia».

ACERBI - «Basta polemiche ci rivedremo sul campo». Acerbi ha scritto la parola fine sulla lunga querelle con i milanisti Kessié e Bakaioko, il francese ha chiamato il difensore per scusarsi di persona. Il capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, però ha inviato al giudice sportivo la segnalazione per l'applicazione della prova tv per il gesto di scherno dei due calciatori milanisti nei confronti del difensore laziale al termine della sfida Milan-Lazio. Un gesto con il "solo intento di celebrare una vittoria importante senza finalità di scherno, né intenti aggressivi o antisportivi" come ha precisato il Milan in una nota.

FERRERO – La Sampdoria ha steso il Genoa nel derby della Lanterna grazie a Defrel e al solito Quagliarella e rilancia le sue ambizioni europee. A fine partita il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si è scagliato duramente davanti alle telecamere contro le voci di vendita del club: «Chi vivrà vedrà, lascio a voi i cazzari. Qualcuno ha detto che questo era l’ultimo derby di Ferrero? Ve lo attaccate al c… Ultimo è il cantante. Oppure il capitano Ultimo, se vi acchiappa vi lega tutti. E non dite ai tifosi che alzo il prezzo di vendita della Samp. Andate tutti a f…».

TENNIS – Nel pieno rispetto della tradizione il torneo di Monte Carlo apre la stagione europea sulla terra battuta, che proseguirà a Roma agli Internazionali d’Italia per poi culminare con l’89esima edizione del Roland Garros. Favorito manco a dirlo è Rafael Nadal che ha vinto il torneo monegasco per 11 volte: dal 2005 al 2012 per 8 anni di fila e poi dal 2016 al 2018 per altri 3 anni di fila. Occhio al numero 1 del mondo Novak Dkokovic, campione a Monte Carlo nel 2015, nutrita la pattuglia di italiani, 4 gli azzurri in gara.

Di Enrico Sarzanini\Edipress