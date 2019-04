On Air: Roma, tegola De Rossi. Juve, caccia alle semifinali di Champions

ROMA - "Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito degli accertamenti strumentali svolti da Daniele De Rossi dopo il problema accusato contro l'Udinese. Il capitano della Roma dovrà stare fermo per circa 2-3 settimane e salterà quindi la prossima trasferta di campionato a Milano con l'Inter, fondamentale nella corsa alla zona Champions League, e i successivi impegni con Cagliari (27 aprile) e Genoa (5 maggio). Il rientro del centrocampista dovrebbe coincidere con la sfida dell'Olimpico con la Juventus del 12 maggio.

JUVE - «Dovremo essere delle iene». Così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro l'Ajax di Champions League. In palio le semifinali si parte dall'1-1 maturato ad Amsterdam: «Quello che è successo all'andata non conta, sarà una gara secca che dobbiamo giocare per vincere» sottolinea il tecnico che ha annunciato l'assenza di Mandzukic. In campo anche Barcellona e Manchester United, si parte dallo 0-1 ottenuto dai blaugrana in Inghilterra. L'Atalanta infine non è andata oltre lo 0-0 nel posticipo di campionato con l'Empoli: mancato il soprasso sulla Roma.

GRAVINA - «Quanto è accaduto a San Siro è un gesto irriguardoso e, come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme, dei principi etici e morali del nostro mondo». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando a GR Parlamento del caso Bakayoko-Kessié, che hanno esibito come 'scalpo' la maglia di Acerbi ai propri tifosi dopo Milan-Lazio di domenica scorsa. «Dando la maglia, e stringendo la mano a questi calciatori, Acerbi ha dimostrato di voler chiudere ogni polemica: esibire la maglia come uno scalpo credo che generi qualche reazione antipatica che noi dobbiamo prevenire» ha concluso Gravina.

SERIE A 2019-2020 - La Lega Serie A non fa dietrofront. Il Consiglio ha confermato che il prossimo campionato comincerà nel fine settimana del 24-25 agosto. Varate due settimane fa dal Consiglio, le date della Serie A 2019/20 avevano sollevato qualche perplessità in alcune società che, per arrivare alle coppe europee con una partita in più nelle gambe dei calciatori, preferirebbero cominciare il 17-18 agosto. Ha storto il naso anche la Federcalcio, per la scomparsa del Boxing Day e per la chiusura del campionato il 24 maggio, che impedirebbe di mettere nei tempi previsti lo stadio Olimpico a disposizione della Uefa per la gara inaugurale dell'Europeo. Il probela potrebbe essere risolto facendo giocare Roma e Lazio in trasferta all'ultima giornata.

di Enrico Sarzanini\Edipress