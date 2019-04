On Air: Italia, flop europeo. Inter-Roma per la Champions

ROMA – L'Italia non porta una squadra in finale di Europa League da 20 anni. E' l'inquietante dato che emerge dopo l'eliminazione del Napoli ad opera dell'Arsenal. L’ultima volta accadde nel 1999 – allora si chiamava ancora Coppa Uefa - con il Parma che vinse al Luzhniki di Mosca contro il Marsiglia. E pensare che dal 1989 al 1999 furono ben otto i successi italiani, con Napoli, Inter (3), Juventus (2) e appunto Parma (2). A dominare in questa stagione sono state le inglesi con 4 semifinaliste su 8 tra Europa League e Champions, dal 1999 ad oggi hanno primeggiato le spagnole con ben 9 vittorie.

SERIE A – Nuovo capitolo per la corsa verso il traguardo Champions, nel week end di Pasqua per la 33\a giornata di Serie A spicca la sfida tra Inter e Roma che andrà in scena domani sera alle 20,30 a San Siro. Si partirà sempre domani alle 12,30 con Parma-Milan, alle 15 Lazio-Chievo e Genoa-Torino, alle 18 Juve-Fiorentina. Lunedì il posticipo tra Napoli e Atalanta alle 19 al San Paolo.

LAZIO – «La Lazio ha affidato al Prefetto Dr. Nicolò Marcello D’Angelo la Gestione Globale del Governo della S.S. Lazio S.p.A. e delle altre società del Gruppo Lotito». Lo comunica la società biancoceleste in una nota confermando l'indiscrezione scritta stamani sul Corriere dello Sport. Il Prefetto D’Angelo curerà la sicurezza volta a tutelare i dipendenti e tutti gli assets aziendali. Lo stesso si occuperà di verificare le procedure societarie in conformità alla normativa vigente, compresa la sicurezza informatica.

ATP MONTECARLO – Sulla terra rossa del Principato è il giorno dei quarti di finale con due azzurri protagonisti di giornata come non accadeva da 41 anni: alle 11 Lorenzo Sonego sfiderà il serbo Dusan Lajovic a seguire il numero 1 del mondo Novak Djokovic se la vedrà con il russo testa di serie numero 10 del tabellone Daniil Medvedev, quindi Guido Pella contro Rafa Nadal a chiudere il nostro Lorenzo Fognini contro Borna Coric.

Di Enrico Sarzanini\Edipress