On air: Atp Montecarlo, Fognini pazzesco! Allegri "Ajax forte? Noi polli…"

ROMA - Impresa di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro ha superato Borna Coric 6-1 3-6 6-1 e vola così in semifinale dove affronterà il supre favorito del torneo Rafa Nadal che ha battuto Guido Pella 7-6, 6-3. Clamorosa l'eliminazione del numero uno al mondo Novak Djokovic superato dal 22enne russo Daniil Medvedev, numero 14 Atp e decima testa di serie del torneo del Principato, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2. Niente da fare per l'altro azzurro Lorenzo Sonego eliminato dal serbo Dusan Lajovic.

ALLEGRI - «Per 4 palle perse da polli sembra che l'Ajax abbia fatto una partita straordinaria». E' l'analisi di Massimiliano Allegri a due giorni dall'eliminazione in Champions: «Abbiamo fatto meglio che all'andata eppure il risultato ci ha penalizzato». Alla vigilia di Juve-Fiorentina il tecnico non fa troppi drammi: «C'è dispiacere ma il verdetto va accettato, senza andare a cercare alibi e giustificazioni. E' stata comunque una grande stagione. Ronaldo+Juve non fa rima con Champions. Il calcio non è una scienza esatta». Poi pizzica chi lo ha criticato: «Sento tanti che spiegano il calcio: se mi capiterà di giocare un quarto di finale andrò a leggermi quello che hanno scritto».

LAZIO E ROMA - Lazio in campo domani alle 15 all'Olimpico contro il Chievo già retrocesso: «Non guardo più il calendario, si sprecano solo energie a guardare su cose su cui non si può incidere» sopiega Simone Inzaghi. Poi la certezza: «Voglio grandissima ferocia agonistica, non possiamo fare calcoli». Domani sera alle 20,30 la Roma di scena a San Siro contro l'Inter. «Ma non sarà decisiva per la corsa al quarto posto» sottolinea Lorenzo Pellegrini a Sky Sport. Il tecnico dell'Inter Spalletti è certo: «E' una partita in cui posso portare tre punti a casa, fondamentali per la nostra classifica».

CASO ACERBI - Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha firmato il patteggiamento per il caso del gesto di scherno dei milanisti Kessie e Bakayoko nei confronti del laziale Acerbi, dopo la partita di sabato scorso. Il provvedimento è ora al vaglio della Procura Generale Coni. Il club rossonero e i due calciatori hanno accettato l'ammenda richiesta dalla Procura per un totale di 86.000 euro: 33.000 a ciascun giocatore e 20.000 alla società. Intanto il tecnico rossonero Gattuso ha proposto: "Mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio entriamo in campo tutti quanti abbracciati".

di Enrico Sarzanini\Edipress