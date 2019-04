On Air: Fognini sogna l'impresa. Inzaghi, futuro in una notte

ROMA – Tra Fabio Fognini e il sogno c'è rimasto solo Dusan Lajovic. Alle 14,30 l'azzurro cerca la vittoria sulla terra rossa di Montecarlo e non tragga in inganno il fatto che l'avversario sia il numero 48 del mondo perché il serbo non ha ancora perso un set per tutta la settimana. Primo tennista italiano ad approdare alla sfida per il titolo monegasco 42 anni dopo Corrado Barazzutti, il torneo è stato vinto da tre giocatori italiani. Per Fabio è la finale numero 19 in carriera con 8 i titoli vinti, l’ultimo sul cemento di Los Cabos la scorsa estate.

CRISI LAZIO – «Ho le mie responsabilità». Dopo l'inaspettato ko interno contro il Chievo Simone Inzaghi non cerca scuse. La sua Lazio ha perso l'ultimo treno per la Champions e adesso dovrà puntare tutto sulla sfida in programma mercoledì a San Siro contro il Milan che vale la finale di Coppa Italia. Mancare anche l'ultimo traguardo stagione potrebbe essere fatale anche per il tecnico: il presidente Claudio Lotito non ha gradito la sconfitta contro il Chievo e si attende una risposta sul campo. A giugno poi si deciderà il futuro di Simone Inzaghi.

ROMA OK – Il pareggio ottenuto a San Siro contro l'Inter mantiene accese le speranze Champions della Roma. Tutto merito del Milan che a Parma non è andato oltre l'1-1, i giallorossi restano a -1 dal quarto posto attualmente occupato proprio dai rossoneri, il resto lo ha fatto la Lazio che, perdendo con il Chievo in casa, si è auto eliminata dalla corsa. Dalla parte di Ranieri c'è sicuramente un calendario alla portata, ma la sfida si deciderà tutta all'ultima giornata.

BARCELLONA . Anche senza i gol di Messi il Barcellona ha vinto nel posticipo della 33/a giornata della Liga. I catalani hanno piegato per 2-1 i baschi della Real Sociedad di San Sebastian grazie alle reti del difensore centrale Clement Lenglet al 45' del primo tempo e di Jordi Alba al 19' della ripresa, che ha risposto al momentaneo pareggio di Juanmi al 17'. La vittoria permette ai blaugrana di portarsi a 77 punti in classifica e di tornare a +9 sull'Atletico Madrid che ha vinto a Eibar.

