On Air: Milan-Lazio, allerta massima. Atp Finals a Torino: oggi l'annuncio

ROMA – L'allerta per Milan-Lazio che vale la finale di Coppa Italia è altissima: saranno oltre 4.000 i tifosi biancocelesti presenti questa sera a San Siro. Troppo fresche le tensioni per l'ultima sfida di campionato culminata con il gesto di scherno di Kessie e Bakayoko nei confronti di Acerbi, a preoccupare le forze dell'ordine il gemellaggio dei tifosi laziali con quelli interisti. Occhio all'arbitro Mazzoleni che scatenò un vespaio di polemiche perché lo scorso 26 dicembre non fermò Inter-Napoli per i cori razzisti nei confronti di Koulibaly, questa sera potrebbe essere molto più scrupoloso.

BARCELLONA - Il Barcellona è a un passo dal suo 26° titolo nella Liga. Nella 34\a giornata della Liga ha infatti vinto per 2-0 sul campo dell'Alaves, con le reti di Alenà al 9' st e di Suarez su rigore al 15' st. Alla squadra di Ernesto Valverde, prima in classifica con 12 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid (80 contro 68) bastano ora soltanto tre punti per essere campione di Spagna per il 2019, ma la vittoria matematica potrebbe già arrivare domani in caso di sconfitta dell'Atletico contro il Valencia.

ATP FINALS – Manca solo l'annuncio, atteso a ore ma Torino dal 2021 al 2025 avrà le ATP Finals. Per l'Italia sarà la prima volta del torneo di tennis riservato agli 8 migliori giocatori dell’anno, i campioni più forti. Uno dei massimi appuntamenti tennistici del circuito al pari degli Slam. La giusta ricompensa per il grande lavoro che la federtennis ha svolto negli ultimi mesi, sostenuta dall’amministrazione locale, dal Coni, dalla neo nata Sport e Salute e dal Governo. Torino ha battuto le candidature di Manchester, Tokyo, Singapore e Londra.

ARBITRO DONNA - Per la prima volta un arbitro donna dirigerà una partita di Ligue1. Toccherà a Stephanie Frappart, designata ad arbitrare Amiens-Strasburgo, match della 34/a giornata del massimo campionato transalpino, che si giocherà domenica 28. La Frappart è già stata scelta dalla Fifa per il Mondiale di calcio femminile che si disputerà in Francia il prossimo giugno. A darle una mano al Var ci sarà l'esperto Clement Turpin, che ha diretto di recente Juventus-Ajax di Champions.

Di Enrico Sarzanini\Edipress