On Air: Atp Finals, Torino esulta. Delio Rossi torna a Palermo

ROMA – Ad annunciarlo è stata la sindaca di Torino Chiara Appendino con un tweet: "Torino is in". Il capoluogo piemontese ospiterà dunque le Atp Finals dal 2021 al 2025. «Mancano ancora due anni, ma so che i giocatori saranno molto contenti di sfidarsi lì» sottolinea Novak Djokovic, n.1 del mondo e presidente dell'Associazione dei tennisti professionisti. Il ritorno economico stimato per Torino è tra i 120 e i 150 milioni di euro l'anno. Negli ultimi nove anni, le Finals hanno portato a Londra oltre due milioni e 300mila persone.

COPPA ITALIA – Penultimo atto della Coppa Italia oggi e domani conosceremo le due finaliste che il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma si giocheranno la finale. Si parte questa sera alle 20,45 a San Siro con la sfida tra Milan e Lazio, all'andata terminata 0-0. Domani a Bergamo l'altro match tra Atalanta e Fiorentina che al Franchi era terminato con un pirotecnico 3-3 che regala un piccolo vantaggio alla squadra di Gasperini.

DELIO ROSSI – Ora è ufficiale: Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Ieri sera l'arrivo in città, stamattina la firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Il suo futuro si discuterà eventualmente a fine campionato. Rossi nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento a porte chiuse: al termine della seduta è prevista una conferenza stampa di presentazione. L'allenatore romagnolo ha già guidato i rosanero dal 2009 al 2011 con due qualificazioni in Europa League e una finale di Coppa Italia.

GIOVINCO - Un altro record per il “giramondo” Sebastian Giovinco: l’attaccante italiano dell’Al Hilal, col gol siglato nell’Asian Champions League è diventato uno dei pochi giocatori ad aver segnato in tre competizioni internazionali di continenti differenti. A segno due volte nella Champions League 2012/13 con la maglia della Juventus, col Toronto ha invece siglato quattro reti nella CONCACAF Champions League della scorsa annata.

di Enrico Sarzanini\Edipress