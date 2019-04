On Air: Coppa Italia: finale Lazio-Atalanta. Ranieri: «Il futuro? Guardo al presente»

ROMA - Sarà Lazio-Atalanta la finale di Coppa Italia che si giocherà il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Giampiero Gasperini ha raggiunto i biancocelesti di Simone Inzaghi, vittoriosi a San Siro contro il Milan, grazie al 2-1 in rimonta sulla Fiorentina. Viola avanti con Muriel, pareggio nerazzurro di Ilicic su rigore. La rete della vittoria che di fatto chiude il match arriva al 69' ed è figlia di una clamorosa papera del portiere Lafont che devia nella propria porta un tiro non irresistibile del Papu Gomez. Prima del match scontri tra Polizia e tifosi viola per fortuna senza conseguenze.

RANIERI - «Mi sento l'allenatore giallorosso fino alla fine del campionato, poi Dio vedrà». La Roma pensa già al futuro con il binomio Conte-Petrachi ad accendere la fantasia dei tifosi, a riportare tutti con i piedi per terra ci pensa il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che guarda solo al presente e punta ad un posto per la prossima Champions: «Sarebbe da sciocchi prendere la partita sottogamba - spiega l'allenatore - contro un Cagliari che sappiamo essere una squadra che non molla mai».

MILINKOVIC - «Speriamo di tornare per la finale di Coppa Italia». Uscito per infortunio dopo appena 15' nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan Sergej Milinkovic-Savic il 15 maggio vuole giocare. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto il serbo alla clinica Paideia hanno evidenziato una doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia. Squalificato con la Samp verrà valutato nei prossimi giorni. Intanto mentre il Presidente del Milan, Paolo Scaroni denuncia «avvilenti cori razzisti» durante la gara di Coppa Italia, la Lazio prende le distanze. «Danneggiati da una minoranza» le parole del portavoe Arturo Diaconale.

GP AZERBAIGIAN – Domenica a Baku si rinnoverà la sfida tra Ferrari e Mercedes. Rosse competitive ma fino ad oggi poco affidabili Sebastian Vettel fa capire che non si rassegna: «I nostri avversari sono di livello altissimo – ha detto a Sky Sport - bravi a capitalizzare di più del potenziale a disposizione ma vogliamo capovolgere la situazione». Pronta la risposta di Lewis Hamilton a Sky Sport Uk: «Noi abbiamo fatto tre doppiette, questo dimostra la forza del pacchetto nel suo complesso: non solo la macchina, anche i piloti. Un livello di quasi perfezione che ci mette avanti rispetto a loro».

di Enrico Sarzanini\Edipress