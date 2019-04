On Air: Allegri: «Niente figuracce». F1, paura a Baku: salta un tombino!

ROMA - «Dobbiamo creare le basi per una annata importante». Chiusa in anticipo la stagione con l'ottavo scudetto di fila il tecnico della Juve Massimiliano Allegri programma il futuro. L'occasione è la vigilia del big match contro l'Inter che l'allenatore vuole onorare al meglio: «Non è che dobbiamo andare in giro a fare figuracce: siamo la Juve e abbiamo belle partite che ci stimolano». A breve l'incontro con la società per pianificare la prossima stagione l'allenatore ha le idee chiare: «Le stagioni vanno analizzate per ripartire e per creare i presupposti perché l'annata futura sia vincente».

GIORGETTI - «Allontaniamo dagli stadi quelli che vanno solo per fare casino». Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha la delega allo Sport, interviene sul tema dei buu razzisti nel calcio: «Se decidiamo che è il prefetto che interrompe le partite - aggiunge - lo sport ha perso». Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini invece commenta l'intervista di Leonardo del Milan: «I cori di qualche imbecille vengono sospesi dai tifosi educati e rispettosi. E' bizzarro che un dirigente di un club così prestigioso si attacchi a certe cose».

ARBITRI – Designati gli arbitri della 34/a giornata di Serie A. Luca Banti dirigerà Inter-Juventus in programma domani sera alle 20,30 a San Siro. La Penna arbitrerà il Napoli, impegnato domenica all'ora di pranzo contro il Frosinone. Lo scontro Champions tra Torino e Milan, posticipo domenicale, è stato invece affidato a Guida. Roma-Cagliari di domani alle 18.00 a Manganiello, Sampdoria-Lazio che si giocherà alle 18 di domenica sarà arbitrata da Maresca, Atalanta-Udinese (in programma lunedì alle 19.00) da Giacomelli.

GP BAKU - La prima sessione di prove libere della Formula 1 per il Gp dell'Azerbaijan è stata sospesa dopo nemmeno un quarto d'ora e quindi definitivamente annullata a causa di un tombino lievemente rialzato al centro della pista che ha causato gravi danni alla Williams di George Russel. La monoposto è stata seriamente danneggiata mentre per fortuna il pilota è rimasto illeso. Al momento dell'incidente, il miglior tempo era stato fatto segnare dalla Ferrari di Charles Leclerc, con 1'48''343.

di Enrico Sarzanini\Edipress